Волкер лобіює інтереси "Північного потоку - 2" - Зеркаль

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер лобіює продовження будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила радниця міністра енергетики, колишня радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль.

За її словами, Волкер зараз працює на лобістську компанію, яка відстоює інтереси "Північного потоку - 2". Водночас Зеркаль додала, що він влаштувався туди вже після того, як закінчилися всі слухання щодо питання імпічменту тодішньому президенту США Дональду Тармпу.

Зеркаль не відкидає, що Волкер міг приїжджати в Україну, щоб умовляти керівництво країни відмовитися від боротьби з "Північним потоком - 2".

Водночас вона вважає, що США можуть відновити пов'язані з газопроводом санкції.

У липні 2017 року Волкера призначили спецпредставником Держдепу США з питань України. На цій посаді дипломат перебував до вересня 2019 року. Він подав у відставку наступного дня після публікації скарги співробітника американської розвідки на телефонну розмову Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Волкера було згадано у скарзі.

За матеріалами Гордон.