Восени ціни на гарячу воду й опалення в Києві можуть зрости на 30-40% - КМДА

Восени в Києві та низці інших українських міст тарифи на гарячу воду й опалення можуть зрости на 30-40%. Про це 6 липня заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, ідеться на сайті КМДА.

Він нагадав, що 20 травня в Україні перестав діяти механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на доправлення природного газу для підприємств теплокомуненерго. У підсумку теплопостачальні підприємства змушені купувати газ за ринковими цінами, які зросли проти минулого року.

"НАК "Нафтогаз" запропонував фіксовану ціну на тривалий період, але і вона є вищою за ту, що закладена в тариф. Це призведе до того, що вже цієї осені, не лише в Києві, а й у низці українських міст, тарифи на гарячу воду й опалення зростуть на 30-40%", - зазначив Пантелєєв.

Отже, з 1 жовтня середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла може становити від 2151,77 до 2433,90 грн, залежно від типу приєднання будинку. Зараз у Києві 1 гігакалорія коштує 1654 грн.

Тому КМДА пропонує уряду використовувати газ вітчизняного видобутку від "Укргазвидобування", щоб не підвищувати тарифи на гарячу воду й опалення для населення. За словами Пантелеєва, його собівартість становить не більше 4 тис. грн за 1000 м³.

Через можливе підвищення тарифів у Києві вже вводять так званий рекомендований авансовий платіж за тепло - 10 грн/м². Його можна платити з липня, і це буде певним накопиченням, щоб зменшити плату за опалення взимку. За матеріалами Гордон.