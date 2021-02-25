Windrose у 2021 році планує розширити карту внутрішніх польотів Україною

Авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів", Київ) у 2021 році планує розширити карту внутрішніх польотів Україною і об'єднати мінімум 10 міст України.

Про це повідомив гендиректор авіакомпанії Володимир Каменчук.

"Ми хочемо розширити нашу карту польотів мінімум на 10 аеропортів в 2021 році. Якщо ситуація з пандемією піде на спад, буде економічний підйом в країні, думаю, це буде реалізовано", - сказав він під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" в середу.

При цьому він зазначив, що зараз програма внутрішніх перевезень для компанії збиткова.

"На жаль, і міжнародна (програма перевезень. - Ред.) також збиткова, але це пов'язано із загальною ситуацією в світі. Але якщо дійсно буде допомога держави, це допоможе нам раніше вийти на окупність цих рейсів", - додав Каменчук.

Зараз компанія об'єднує дев'ять міст України: Київ, Львів, Харків, Івано- Франківськ, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Херсон. Рейтинг кредитних карток для подорожей

За матеріалами Інтерфакс-Україна.