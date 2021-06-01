Якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться", - Гетманцев

Уже виконано низку умов для отримання траншу від МВФ. Зокрема, парламент підтримав банківський закон у першому читанні, закон про Фонд гарантування в першому читанні, на черзі - закон стосовно Ощадбанку. Наразі готується альтернативний законопроєкт.

Про це заявив НВ Бізнес голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Збільшення відповідальності за незаконне декларування, залишилося питання щодо НАБУ, судова реформа (Вища рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів), теж ми чекаємо цих законів вже до другого читання, їх вже в першому читанні прийнято", - зазначив Гетманцев.

Нардеп спростував також негативний вплив на МВФ раптової зміни глави "Нафтогазу".

Він поскаржився, що всім би хотілося, щоб переговори з МВФ просувалися динамічніше. За це відповідає міністр фінансів. Водночас Гетманцев висловив сподівання, що цього року Україна встигне виконати умови меморандуму з МВФ: "Я вважаю, що ми повинні це зробити до середини літа. Це перше. Друге. Я ще раз акцентував би увагу на тому, що ось ці всі так звані умови МВФ - це не умови якогось заморського дядька, це те, що потрібно нам самим насамперед".

Гетманцев допустив, що якщо траншу від МВФ не буде, "жодної трагедії не станеться". Він упевнений, що поповнити бюджет вдасться з альтернативних джерел: "Ви подивіться, яка ліквідність зараз на фінансових ринках. Є величезний обсяг грошей, який ... Подивіться, як ми у квітні розмістили євробонди. Візьмемо гроші, трохи дорожче, але візьмемо. Буде навантаження велике на бюджет, але катастрофи ніякої не буде".

Водночас нардеп нагадав, що в такому випадку Мінфін запропонує варіанти. Він підкреслив, що нинішня влада "виконує свою чітко прораховану програму у сфері публічних фінансів".

За матеріалами Цензор.НЕТ.