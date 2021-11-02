З початку року грошові перекази в Україну перевищили $10 мільярдів

За січень-вересень 2021 року грошові перекази в Україну становили 10,339 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.

У січні-вересні приватні перекази в Україну становили 10,339 млрд дол. У вересні обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону сягнув 1,266 млрд дол.

Нацбанк враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей в Україну. За січень-вересень 2021 року офіційними каналами в Україну було переведено 5,951 млрд дол. та неформальними каналами - 4,388 млрд дол.

Як повідомлялося, за січень-вересень 2020 року грошові перекази в Україну становили 8,636 млрд дол..