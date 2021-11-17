За держгарантіями банки видали кредитів на 6,5 мільярда - Мінфін

Станом на 1 листопада 2021 року одинадцять банків видали кредитів за державними гарантіями на портфельній основі на 6,5 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні через інструмент державних гарантій на портфельній основі станом на 01.11.2021 одинадцятьма банками надано 2175 кредитів на загальну суму 6 млрд 502 млн гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 2 млрд 844 млн гривень. Це близько 73% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3 млрд 930 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

При цьому, у жовтні поточного року надано 71 кредит на загальну суму 430 млн грн із часткою зобов'язань, гарантованих державою за основним боргом в обсязі 181 млн грн.

За кількістю виданих кредитів лідирує АТ КБ "Приватбанк" - 943 кредитів на загальну суму 861 млн грн, що становить близько 83% ліміту таких гарантій, наданих цьому банку у 2020 році. Другим за величиною виданих кредитів на портфельній основі є АТ "Ощадбанк" - 794 кредити на загальну суму 2 млрд 289 млн грн.

Найбільшим попитом програма користується в Києві, де загалом видано 188 кредитів на 795 млн грн. У Львівській та Дніпропетровській областях, які входять до трійки лідерів, цей показники становить 141 кредит (378 млн грн) та 137 кредити (404 млн грн) відповідно.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видавалося у сферах оптової та роздрібної торгівлі (760), на загальну суму 2 млрд 65 млн грн, сільського господарства (594) - на 2 млрд 9 млн грн та переробної промисловості (337) - на 1 млрд 483 млн.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 вересня 2020 року ухвалила закон про надання державних гарантій на портфельній основі. Портфельні гарантії - це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.