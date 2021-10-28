За два місяці податкової амністії українці задекларували 111 млн грн

Зі старту податкової амністії 1 вересня українці задекларували вже 111 млн грн, заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram.

До бюджету від декларування цієї суми надійшло 6 млн грн.

"Динаміка позитивна, з кожним днем громадяни подають все більше декларацій, проблем із процесом оформлення немає", - повідомив Гетманцев.

15 червня 2021 року ВР ухвалила закон про добровільне одноразове декларування.

З початку вересня 2021 року в Україні запрацювала податкова амністія. Податкова амністія - можливість узаконити капітал, походження якого українці не можуть пояснити.

До бюджету надійшло 1,5 млн грн за перші три тижні дії податкової амністії.

Податкова заарештувала 26 млн грн українця, який не підтвердив джерело доходу.