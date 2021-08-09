За Програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнесу вже видано кредитів на 56,7 млрд грн

Від старту Програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-учасники видали 21 545 кредитів на загальну суму 56,7 млрд грн. З них 20,5 млрд грн - рефінансування попередньо отриманих позик, 7,3 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 28,9 млрд грн в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів під 0%.

Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (45%), торгівлі та виробництва (25%) та промислової переробки (17%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області.

За останній тиждень банки-учасники програми "Доступні кредити 5-7-9%" підписали 385 договорів на суму понад 912 млрд грн. Зокрема, майже 699 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%, а 102 млн грн - це видані уповноваженими банками угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. За матеріалами Урядовий кур'єр.