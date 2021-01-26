За січень українцям не нараховуватимуть штрафи й пеню за газ і тепло - Шмигаль

Українцям не нараховуватимуть штрафи і пеню за борги, накопичені в січні за оплату низки комунальних послуг. Про це 25 січня в ефірі телеканалу ICTV заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує сайт уряду.

"Глава уряду наголосив, що штрафи та пеня за несвоєчасно сплачені газ або тепло за січень нараховуватися не будуть", - ідеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр зазначив, що Кабмін намагається зробити так, щоб ринки електроенергії та газу почали працювати "правильно і зручно для людей".

"По-перше, була встановлена гранична ціна на ринку газу з 1 лютого і до кінця опалювального сезону не вище 6,99 грн за м³. По-друге, тарифи на тепло і гарячу воду не будуть змінюватися до кінця опалювального сезону. По-третє, після консультацій з урядом і депутатами НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. - "ГОРДОН") ухвалила рішення про обмеження тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за м³", - зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, в уряді також очікують результатів розслідування Антимонопольного комітету і встановлення "чесних прозорих правил на ринку газу".

"Кабміном буде ухвалене рішення щодо компенсації домогосподарствам, у яких установлено електроопалення. І останній крок: річний продукт стане основним у газорозподільчих компаніях. Тобто ціна на газ буде встановлюватися один раз на рік, як це робиться в більшості країн Європи", - пояснив Шмигаль.

Уряд України на позачерговому засіданні 18 січня встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за м³. Ціна буде діяти до кінця карантину, введеного у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID- 19, або до кінця опалювального сезону. Кабмін очікує, що НКРЕКП обмежить тарифи на розподіл газу до 1,79 грн. За матеріалами Гордон.