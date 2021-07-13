Заборгованість облгазів за відібраний газ - близько 10 мільярдів

Заборгованість облгазів перед "Оператором ГТС України" за відібраний газ становить близько 10 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон в інтерв'ю виданню LIGA.net.

"У нас є договір, за яким облгази повинні сплатити за той газ, який був відібраний з ГТС - понад 1 млрд кубометрів. Вони повинні були розрахуватися, але не розрахувалися. Заборгованість становить близько 10 млрд грн. Минулого місяця вони сплатили близько 600 млн грн. Цього явно недостатньо", - повідомив Макогон.

За його словами, облгази також не повною мірою сплачують за газ для покриття виробничо-технологічних видатків (ПТВ).

"Облгази щомісяця збирають з населення близько 2 млрд грн з ПДВ за розподіл газу. З цієї суму вони повинні платити близько 50% на покупку газу для ПТВ. Відповідно, це 1 млрд грн. А заплатили нам усього 600 млн грн. Раніше ще менше платили", - прокоментував Макогон.

Він зазначив, що ОГТСУ вже подала судові позови з метою стягнення заборгованості. Макогон вважає, що найбільш ефективним варіантом боротьби із заборгованістю буде прийняття законопроекту No3800 і запровадження для облгазів спецрахунків. На такі рахунки будуть надходити всі кошти, які облгазам перераховують споживачі в якості плати за розподіл газу. Потім частина цих коштів автоматично списуватиметься на рахунки ОГТСУ для погашення боргів за відібраний газ.

Щодо Донецькоблгазу і Тернопільміськгазу, керівник ОГТСУ вважає за доцільне проведення процедури банкрутства. Заборгованість цих компаній вже перевищила 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, за лютий-березень 2021 року облгази збільшили обсяг відборів газу на ПТВ в сім разів порівняно з січнем. В цілому за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, облгази відібрали з ГТС більш як 1 млрд кубометрів газу.