Західних інвесторів цікавлять три блоки питань щодо бізнесклімату в Україні - Милованов

Західні інвестори зазначають позитивні зміни в бізнескліматі України.

Про це, як передає Укрінформ, в програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" заявив радник керівника Офісу Президента України, президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов.

Він повідомив, що зустрічі з інвесторами відбуваються під час усіх поїздок як Президента України, так і інших високопосадовців.

"Вони були, наприклад, в Катарі або в Токіо навесні, я був на сніданку з бізнесом у Вашингтоні у вересні, коли була поїздка президента Зеленського у Вашингтон на зустріч із Байденом", - навів приклади Милованов.

Радник глави Офісу Президента зазначив, що раніше на таких зустрічах іноземні інвестори скаржилися на труднощі ведення бізнесу в Україні. "Питання порушуються президентського рівня: наприклад, є великий проєкт, але десь землю не виділили, десь у судах справи три роки висять", - сказав він.

При цьому за останній рік тематика обговорюваних питань змінилася.

"Бізнес не скаржиться. Навіть ось у Вашингтоні, наприклад, Уілл Каргілл (засновник компанії "Каргілл" - ред.) говорив, що це перший раз, коли все добре з поверненням ПДВ, що ми раніше починали з претензій, а зараз ми без претензій. І тоді бізнес обговорює проєкти, вони намагаються зрозуміти пріоритети України, політиків, представників бізнесу всередині України, і намагаються свої інвестиційні або торгові проєкти адаптувати до цих пріоритетів. Тобто такі зустрічі стають більш конкретними. Відбувається розмова про конкретні галузі та проєкти в цих галузях", - розповів Милованов.

Він наголосив, що будь-які інвестори зацікавлені в прибутку. І якщо Україна дасть їм можливість заробляти гроші, вони інвестуватимуть.

Милованов зазначив, що у зв'язку з цим на зустрічах із керівництвом України інвесторів цікавлять три блоки питань.

"Перший - які ризики тут, чим менше у нас ризиків, тим менше прибутку хочуть інвестори, тим більше це вигідно для нас. Тому що, якщо є ризик, інвестор хоче перекрити цей ризик більшим прибутком... Потім завжди є питання про судову систему, бізнесклімат, захист прав власності. І третій блок - є завжди питання про МВФ, про макроекономічну ситуацію, про стабільність, про курс валют, про інфляцію. Ось ці три групи питань є", - зазначив він, додавши, що чим більш позитивні відповіді на ці питання, тим більший інтерес у інвесторів заходити в Україну.

"Тим менше вони хочуть прибутку, тобто тим дешевше для нас капітал", - резюмував президент Київської школи економіки.

Як раніше повідомляло агентство, Україна готова співпрацювати з інвесторами з будь-яких країн, крім країн, які шкодять національній безпеці або стратегічно працюють проти неї.