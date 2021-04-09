Закупівлею Pfizer займається британське агентство, Медзакупівлі не в змозі це зробити - Степанов

На думку Степанова, згідно з договором з британським закупником, "там немає ні 6%, ні 5%, ні 3%"

Закуповуватися всі 10 млн доз вакцини Pfizer будуть через британське закупівельне агентство Crown Agents.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі шоу "Право на владу", передає "Інтерфакс-Україна".

"Закупівлею вакцини Pfizer буде займатися британське закупівельне агентство Crown Agents. Це компанія, якій ми платимо за логістику і діяльність з доставки. Хтось повинен стежити за дотриманням холодового ланцюга і замовляти літаки", - сказав він.

Також Степанов повідомив, що перша поставка закупленої вакцини Pfizer може бути в травні, а вже найближчими днями Україна отримає 115 тис. доз вакцини Pfizer, які будуть поставлені в рамках механізму COVAX.

"Попередньо, 14-15 квітня вони повинні бути в Україні", - сказав він.

Також Степанов заявляє, що держпідприємство "Медичні закупівлі України" не в змозі провести таку складну закупівлю, як закупівля вакцини від COVID-19.

"Ми через Crown Agents закуповуємо деякі лікарські засоби, в тому числі і вакцини, тому, що наш покупець безпосередньо ДП МОЗ України не в змозі, я це вам професійно заявляю, здійснити таку складну закупівлю. Коментувати в ФБ це - так, але після коментарів в ФБ вакцина не з'являється ", - сказав міністр.

"Що стосується Crown Agents, то все залежить від того, як з нею працювати. Якщо ти хочеш з нею нормально працювати, то ти з нею нормально працюєш", - сказав він.

Коментуючи умови співпраці з Crown Agents і оплату за її послуги, Степанов зазначив, що, згідно з договором з британським закупником, "там немає ні 6%, ні 5%, ні 3%, це менше, але це точно має певну конфіденційність".

Нагадаємо, 6 квітня Україна підписала договір на поставку 10 млн доз вакцини Pfizer. Потім це підтвердив президент Володимир Зеленьскій.

А все 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року.

Раніше генеральний директор ДП "Медзакупкі" Арсен Жумаділов заявив, що інформації про те, що Україна, хоч і запізно, але все ж уклала угоду на постачання 10 млн доз вакцини Pfizer, безумовно є позитивним сигналом, однак поки ця домовленість укладена в межах рамкового договору. За його словами, жодна вакцина не була і не буде закуплена таким способом.

За матеріалами ZN.ua