Запуск ринку землі: в Україні вже уклали понад 500 угод із продажу

В Україні з 1 по 12 липня 2021 року укладено 532 угоди з продажу земель сільськогосподарського призначення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні (12 липня – ред.) в Україні укладено 532 земельні угоди», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за 11 днів від початку відкриття ринку землі 3 286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, заяви 3 101-го із них погоджено, 123-ох – в черзі на розгляд, запити 433-ох нотаріусів отримали відмову.

1 липня 2021 року офіційно оголошено старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи – громадяни України з обмеженням 100 гектарів в одні руки. Питання продажу землі особам без українського громадянства вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.