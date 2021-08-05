Зарплата у жінок в Україні на 18% нижча, ніж у чоловіків. Мінекономіки ініціює зміни

У 2021 році розрив між розміром заробітної плати, яку отримують українські жінки й чоловіки, досяг найнижчого рівня в історії країни і становить 18%.

Про це розповіла заступниця міністра економіки Світлана Галущенко 4 серпня, її цитує пресслужба відомства.

"Рівень горизонтальної та вертикальної гендерної сегрегації ринку праці України, попри на певні позитивні зміни в останні роки, залишається достатньо високим. Як наслідок існує розрив в оплаті праці жінок і чоловіків в Україні, який хоч і демонструє упродовж 2020-го - першої половини 2021 року тенденцію до скорочення (за підсумками першого кварталу 2021 року він досяг найнижчого рівня за всю історію нашої держави і склав близько 18%), проте залишається суттєво вищим, ніж у більшості розвинених країн світу, у тому числі країн Європейського союзу", - сказала вона.

Мінекономіки розробило проєкти національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року та план заходів щодо її реалізації.

"Наразі ці документи готуються для надсилання на погодження всім зацікавленим центральним органам виконавчої влади, після чого будуть винесені на громадське обговорення", - додали у відомстві.

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З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн. У січні 2021 року, за даними Держстату, середня зарплата була 12 337 грн, до кінця червня вона зросла до 14 313 грн.

У рейтингу гендерної рівності, наведеному в доповіді Всесвітнього економічного форуму The Global Gender Gap Report 2020 року, презентованому в грудні 2019-го, Україна посідала 59-те місце серед 163 країн, а в The Global Gender Gap Report 2021, опублікованому в березні цього року, - уже 74-те. Чотири роки тому країна посідала 65-те місце. Укладачі рейтингу відзначали показники країн у плані гендерного розриву в чотирьох аспектах: політичні права і можливості, сфера освіти, охорона здоров'я і залученість в економічні процеси.

За матеріалами Гордон.