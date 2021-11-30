Зарплати в Україні: в яких регіонах платять більше

У січні-жовтні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 878 гривень. Це на 45,7% більше, ніж в цілому по країні (13 648 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, також Вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 629 гривень і в Київській області (13 932 гривень).

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Чернівецькій області - 10 859 гривень (79,6%) від середньої зарплати по країні.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше у порівнянні з вереснем (14 239 гривень).