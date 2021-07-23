Завод Ахметова на окупованій території відсудив у української податкової 442 млн грн

Перший апеляційний суд частково задовольнив позов Єнакіївського металургійного заводу до Державної податкової служби (ДПС) і Державної казначейської служби (ДКС) зі стягнення на користь позивача з держбюджету 271 млн грн відшкодування ПДВ за 2014-2015 роки, а також 170 млн грн пені. Про це повідомляє видання finbalance.

Виробничі потужності Єнакіївського заводу знаходяться на окупованій Росією частині Донецької області. За даними групи Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новинського, вона втратила контроль над активами і майном заводу в березні 2017 року.

Госпсуд Донецької області ввів процедуру санації Єнакіївського заводу в березні 2021 року.

Згідно з судовими матеріалами, серед кредиторів підприємства – чимало структур, пов'язаних із самим боржником, зокрема з групи Метінвест і ДТЕК, уточнюють у виданні.

У квітні поточного року Єнакіївський завод вже вигравав судову справу проти ДПС і ДКС. Перший апеляційний суд постановив стягнути з держбюджету 92 млн грн пені, нарахованої на суму заборгованості зі сплати бюджетного відшкодування ПДВ за 2014-2015 роки.

9 грудня 2020 року, Єнакіївський металургійний завод відсудив у Офісу великих платників податків 210 млн грн За матеріалами LIGA.Бізнес