Збитки на 10 мільйонів гривень: голові тендерного комітету повідомили про підозру
Правоохоронці повідомили про підозру голові тендерного комітету, який завдав державі збитків на 10 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"Заступнику директора - голові тендерного комітету однієї із державних установ, що здійснює діяльність у сфері юстиції та правосуддя, повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, посадовець у 2019 році не забезпечив контроль за підготовкою процедур публічних закупівель та подальшою закупівлею комп'ютерного і офісного обладнання, а також програмного забезпечення для держустанови за бюджетні кошти.
Це призвело до придбання товарів за завищеними цінами, внаслідок чого державі завдано понад 10 млн грн збитків.
В рамках провадження вилучено тендерну та фінансово-господарську документацію, проведено відповідні експертизи, що підтверджують завдані збитки державним інтересам.