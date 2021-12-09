"Зелений" тариф. Бельгійська компанія подала позов проти України на 70 млн євро

Бельгійський інвестор SREW NV із виробництва електроенергії з відновлюваних джерел звернувся до міжнародного арбітражу з вимогами до України виплатити мінімум 70 млн євро, повідомляється в проєкті розпорядження уряду щодо закупівлі юридичних послуг від Міністерства юстиції.

У Мін'юсті повідомляють, що бельгійський інвестор звернувся до арбітражу, бо вважає, що Україна "необґрунтовано руйнувала законодавче регулювання у сфері відновлюваної енергетики".

Йдеться про зміни умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, ухвалених у законі No810-IX від 20 серпня 2020 року.

Зокрема, компанія виступає проти вимоги щодо повної оплати балансової вартості, додаткового зменшення "зеленого тарифу" на 2,5% та збільшення частки відшкодування вартості врегулювання небалансу на користь ГарПоку.

Також бельгійський інвестор бачить невідповідність законних гарантій у разі зміни законодавства положенням Меморандуму про взаєморозуміння.

Міністерство юстиції зазначає, що сума позову, ймовірно, складе не менше 70 млн євро збитків. Витрати на юридичний захист України в арбітражі покриватимуть із коштів Мін'юсту, передбачених у держбюджеті на 2021 рік.

Бельгійський SREW NV - інвестор у ТОВ "Дніпро-Бузька вітрова станція" у Херсонській області, потужність станції становить 110 МВт.

Проти України подано перший позов до міжнародного арбітражу за "зеленим" тарифом. Позивач - Modus Energy International BV - просить стягнути з України не менше 11,5 млн. євро.

Із кінця 2020 року компанії-виробники відновлюваної енергії виграли суди про стягнення заборгованості за "зеленим тарифом" на загальну суму 1 млрд грн.

На початок червня 2021 року ГарПок виплатив за позовами компаній-виробників відновлюваної енергії 800 млн. грн. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.