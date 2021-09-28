"Зелений" водень може вивести відносини України з ФРН на новий рівень - Кулеба

Розвиток водневої економіки може дати Україні історичний шанс стати для Німеччини важливим постачальником енергії, відтіснивши Росію.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завдяки "зеленому" водню Україна для Німеччини може стати тим, ким є Росія для Німеччини у сфері газу. Це дійсно історичний шанс, і дуже важливо його не змарнувати, побудувати такий зв'язок між Україною та Німеччиною, який виведе нас на передові позиції в їхній не лише зовнішній, а й внутрішній політиці", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, 22 серпня, в день візиту Ангели Меркель до Києва, НАК "Нафтогаз України" і німецька газовий трейдер RWE Supply&Trading підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері водневої економіки.

Торік ЄС затвердив Водневу стратегію для кліматично нейтральної Європи до 2050 року, у якій, зокрема, Україна визначена пріоритетним партнером завдяки потенціалу виробництва "зеленого" водню та наявності інфраструктури, з'єднаної з ЄС.

Водень є компонентом Зеленої угоди у переході від традиційних до відновлюваних джерел енергії. Необхідні капіталовкладення в такий перехід оцінюються для України принаймні у 100 млрд доларів.