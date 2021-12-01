Зеленський анонсував підвищення зарплат лікарям з 1 січня

Президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплати лікарям. Заробітну плату для лікарів піднімуть із 1 січня.

Про це він заявив під час послання до Верховної Ради.

"Ми вперше починаємо гідно ставитися до лікаря не тільки тоді, коли нам це потрібно. Я впевнений, що у своєму наступному посланні до парламенту я скажу те саме про зарплатню наших вчителів", - заявив Володимир Зеленський.

За його словами, з 1 січня зарплата лікарів становитиме щонайменше 20 тисяч гривень.

"Середня зарплата лікаря по Україні буде 24 тисячі гривень", - заявив Зеленський.

З 1 грудня 2021 року зарплати вчителів збільшаться на 8,4%, як і передбачено державним бюджетом на 2021 рік. Посадові оклади освітян у школах збільшаться на 900-1 300 гривень, відповідно заробітна плата стартуватиме від 10 тис. гривень.

Крім того, з 1 грудня прожитковий мінімум збільшився на 99 гривень із встановлених з 1 липня 2294 гривень на місяць до 2393 гривень, а мінімальна зарплата на 500 гривень до 6,5 тис. грн.

З матеріалами Українські Новини.