Зеленський на Дарниці протестував новий дизель-потяг

Президент проїхав новим потягом за маршрутом від технічної станції "Дарниця" до вокзалу Київ-Пасажирський.

Фото: ОПУ

Потяг, який протестував президент, було збудовано цьогоріч на Крюківському вагонобудівному заводі. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента. Фото нового потягу опублікували в Укрзалізниці.

“Цей потяг відповідає українським і європейським стандартам, тому якщо розглядати можливість його експорту, залишається тільки питання щодо ширини колії. Модель кузова спроєктованf таким чином, що він підходить для курсування на приміських та регіональних маршрутах і розрахований на високі платформи”, – розповів під час поїздки голова наглядової ради ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” Володимир Приходько.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що всього для АТ «Укрзалізниця» заплановано замовити 20 дизель-поїздів ДПКр-3.

«Це будуть регіональні експреси, які можуть поїхати за напрямками Ізмаїл – Одеса, Харків – Краматорськ, Харків – Лозова, Харків – Попасна», – додав міністр.

У пресслужбі Офісу президенту зазначили, що “Укрзалізниця” вже отримала перші два такі потяги, один з яких курсує за маршрутом Коломия – Ківерці. Третій поїзд, згідно з планом, надійде наприкінці листопада цього року, а ще два – у першому кварталі наступного. Загальна вартість усіх п’яти дизель-поїздів — 840,6 млн грн (з ПДВ). Їх планують використовувати на маршруті Київ – Аеропорт “Бориспіль”.

Володимир Зеленський поставив завдання представнику ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» запропонувати такий формат роботи, при якому ці 20 потягів можна буде виготовити впродовж наступних двох років.

До слова, потяг ДПКр-3 складається з трьох вагонів, у яких є 170 місць для сидіння з підлокітниками, зокрема, 69 сидінь першого класу та 101 сидіння другого класу. Вагони мають сучасний дизайн інтер’єру та екстер’єру, обладнані системами кондиціонування, резервного опалення та вакуумними вбиральнями. У поїзді передбачено безбар’єрний доступ для маломобільних груп та людей з інвалідністю. Конструктивна швидкість поїзда становить 140 км/год.

Нові дизельні потяги ДПКр-3 можна побачити у виставковому павільйоні Київського залізничного вокзалу, де триває виставка #ЗалізніЗміни, присвячена оновленню рухомого складу АТ «Укрзалізниця», яке стало частиною Національної програми «Велике будівництво». За матеріалами kiev24.ua