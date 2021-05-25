Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії "Зелених" загрози "Північного потоку-2"

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі співголовою німецької партії "Союз90/Зелені" Робертом Габеком обговорив ризики, пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Twitter.

"Вітаю співголову "Зелених" Роберта Габека в Україні. Вдячний за увагу до проблем Донбасу й наміри відвідати лінію розмежування. Обговорили ризики, пов'язані з будівництвом "Північного потоку-2", - написав Зеленський.

Президент подякував за незмінну підтримку Німеччиною територіальної цілісності та суверенітету України, повідомляє Офіс Президента.

Володимир Зеленський і Роберт Габек також обговорили питання європейської інтеграції України. Президент зокрема відзначив важливість надання Німеччиною політичного сигналу щодо європейської перспективи Української держави.

Зі свого боку Габек позитивно оцінив зусилля України на шляху реалізації євроінтеграційного курсу та відзначив налаштованість його політичної сили на конструктивну взаємодію в цьому напрямі.

Учасники зустрічі наголосили на неприпустимості агресивних дій Росії, які становлять небезпеку для миру й стабільності в Європі, зокрема таких, як нещодавнє нарощення угруповання російських військ на кордонах України.

Президент поінформував про безпекову ситуацію на сході України та повідомив про ризики від скупчення російських військ на українському кордоні. Він також розповів про кроки, які здійснює Україна для досягнення миру. Президент привітав рішення Габека здійснити поїздку на лінію розмежування на сході.

"Високо ціную це ваше рішення. Ви зможете на власні очі побачити реальну картину російської агресії проти України. Сподіваюся, побачене вами на Донбасі сприятиме посиленню позиції вашої політичної сили на підтримку України", - заявив Зеленський.

Також співрозмовники обговорили перебіг передвиборчої кампанії до німецького Бундестагу.

Зеленський звернув увагу на позитивну динаміку електоральної підтримки партії виборцями, а також висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю з усіма політичними силами Німеччини, зокрема з партією "Союз 90/Зелені".

Під час обговорення питань співпраці у сфері енергетики сторони висловили зацікавленість у реалізації спільних проєктів на підтримку Європейського зеленого курсу, а також у межах Енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною. За матеріалами Укрінформ, День.