Зеленський обіцяє ввести економічний паспорт: всі діти отримають кошти від видобутку надр

Президент Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні анонсував введення в Україні так званого економічного паспорта українця.

Так, за словами Зеленського, незабаром українська влада представить механізм для втілення в життя цього паспорта.

"За ним, всі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримати кошти від використання і видобутку надр України. Вони будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку. І після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти в Україні", - пояснив він.

Нагадаємо, також 19 березня секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про введення санкцій проти 19 компаній, які працюють в сфері користування надрами. Компанії - надрокористувачі, на які Рада безпеки і оборони України наклав санкції, належать україно-російському олігархові Павлу Фуксу.