Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат для медиків

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків. Він стосується як лікарів, так і медичного персоналу. Про це інформує Офіс президента.

Документ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці медиків: не менше 13,5 тис. грн для середнього медичного персоналу й не менше 20 тис. грн для лікарського складу.

"І одним з кроків задля досягнення цієї мети стане підписаний мною сьогодні важливий указ Президента України. Він має досить складну назву, але просту суть. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці. Не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу. І не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу", -сказав Зеленський.

Також президент обіцяє, що спільно з урядом та парламентом будуть ухвалені всі необхідні рішення, щоб загальний бюджет охорони здоров'я зростав, а відповідно збільшувалися й тарифи програм медичних гарантій.

"Наразі уряд починає процес підготовки бюджету на 2022 рік. Я очікую, що він стане чітким сигналом про відновлення престижу та важливої ролі медиків у нашому суспільстві. Я дуже прошу уряд врахувати ці розміри під час розрахунку тарифів медичних гарантій і формування бюджетів відомчих медичних закладів", - додав Зеленський.

У 2020 році середня зарплата лікаря в Україні становила 11 000 грн. За матеріалами portal.lviv.ua