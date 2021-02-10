Зеленський підписав закон про держпідтримку великих інвестпроєктів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні".

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, "цей документ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року".

Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від EUR20 млн.

Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проєктів об'єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проєктів, закріплення гарантій інвестора через підписання прямого договору з урядом України. При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Згідно з документом, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій і науково- технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Передбачено також створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що займатиметься супроводом інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу його тривалості. За матеріалами Інтерфакс-Україна.