Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про енергетичну ефективність", який 21 жовтня цього року прийняв Парламент.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергоощадження.

Зазначається, що основна ціль закону - створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.

Цей закон закладає фундамент для фінансування державних програм енергоефективності. Так, прикінцевими положеннями закону зазначено: щорічно передбачати у проєкті закону про Державний бюджет України на відповідний рік видатки на програми з підвищення енергоефективності не менше 1% видаткової частини бюджету; доручити Уряду розробити і затвердити державні цільові програми енергетичної модернізації житлового фонду, підприємств-виробників теплової енергії, підприємств водопостачання та водовідведення.

Закон також усуває технічні перепони, які ускладнювали укладання ЕСКО- договорів, та надає повноцінного характеру розвитку енергосервісу. Цей механізм залучає приватні інвестиції в модернізацію бюджетних установ. Середня річна економія за реалізованими ЕСКО-проєктами становить 35%.

Серед вагомих положень закону є такі: квитанції на оплату послуг з розподілу природного газу будуть містити у тому числі інформацію про енергоефективні заходи; великі підприємства зобов‘язані раз на 4 роки проводити енергоаудит, якщо не запроваджено сертифіковану систему енергетичного або екологічного менеджменту. Це сприятиме оптимізації витрат на енергоспоживання; органи державної влади та місцевого самоврядування мають купувати обладнання, що відповідає найвищому класу енергоефективності.

Використання саме такого обладнання дозволить надалі заощадити більше коштів, аніж закупівля техніки, що не є енергоефективно.

Україна отримає від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) грант в 1 млн євро на енергоощадні заходи в лікарнях.