Зеленський підписав закон про онлайн-торги землею

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про онлайн-торги земельними ділянками. Документ повернувся до Верховної Ради з підписом глави держави.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроєкт No2195, який дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах, був направлений президенту на підпис 4 червня. В цей же день документ був повернутий в апарат парламенту з підписом спікера Верховної ради Дмитра Разумкова.

18 травня депутати прийняли законопроєкт про онлайн-торги земельними ділянками. На початку червня депутати розблокували його підписання спікером Ради і президентом.

Раніше набув чинності закон, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Він необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

За матеріалами РБК-Україна