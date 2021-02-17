Зеленський підписав закон про збільшення допомоги тяжкохворим дітям

В Україні збільшать розмір допомоги тяжкохворим дітям - відповідний законопроєкт No2024 підписав сьогодні президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зараз таку допомогу виплачують 691 дитині.

Відповідно до закону, допомога виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. А раніше вона була на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Мова йде про дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, які мають важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеню.

Також таку допомогу виплачують на дитину, яка отримала тяжку травму, якій потрібна трансплантація органу, паліативна допомога.

Закон набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, 2 лютого парламент збільшив розмір допомоги тяжкохворим дітям. Рада схвалила відповідний законопроєкт No2024 у другому читанні.