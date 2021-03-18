Президент України Володимир Зеленський підтримує обмеження імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, у зв'язку з чим доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данилову представити проєкти відповідних рішень.

Про це йдеться у відповіді президента на запит народного депутата Михайла Бондаря, який депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Підтримую пропозицію щодо обмеження імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичної Спільноти, й необхідності вдосконалення законодавчого регулювання такого обмеження. У зв'язку з цим я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням всебічно розглянути питання, вказане в запиті, і ввести комплекс дієвих заходів", - сказано у відповіді президента.

Президент також доручив секретарю Ради національної безпеки й оборони Олексію Данилову залучити раду експертів і винести проекти відповідних рішень на найближче засідання РНБО з енергетичних питань. За матеріалами УНІАН.