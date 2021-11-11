Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав польський народ з Днем незалежності.

Про це глава держави повідомив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю польський народ і свого колегу й друга Анджея Дуду з національним святом - Днем незалежності Польщі! В Україні цінують високий рівень стратегічного партнерства з Польщею", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також висловив упевненість у спільному європейському майбутньому українського та польського народів.