Зеленський: РНБО ухвалила другий пакет санкцій проти контрабандистів

Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила новий пакет санкцій проти контрабандистів. Санкції застосовуються до 12 осіб. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО, передає кореспондент УНН.

"Персональні санкції. Рада нацбезпеки і оборони України буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосовуватися санкції будуть до 12 осіб", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що деякі фігуранти санкцій проти контрабандистів мають по декілька громадянств, тому з цим питання планують розібратися.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати "топдесяткою української контрабанди".

З його слів, "вперше в історії України" запроваджено персональні санкції - заблоковані активи та майно - осіб, яких можна назвати "топдесяткою української контрабанди".

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів, що деякі з "топдесятки" контрабандистів щодо яких запровадили санкції, незаконно вивозили сигарети з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей через Росію в Україну, а потім до Європи.