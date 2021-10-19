Зеленський схвалив збільшення витрат держбюджету на 40 млрд грн

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до держбюджету на 2021 рік, які передбачають збільшення витрат на 39,6 млрд грн.

"У зв'язку з прогнозованим перевиконанням дохідної частини державного бюджету до кінця поточного року майже на 40 млрд грн, Верховна Рада збільшила фінансування нагальних потреб, зокрема соціальної підтримки населення, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та реалізації інфраструктурних проєктів", - йдеться у повідомленні пресслужби президента.

На що підуть гроші

- 15 млрд грн – на дорожнє господарство;

– 12 млрд грн – на виплати субсидій;

– 3,8 млрд грн – на покриття дефіциту коштів для виплат військовослужбовцям ЗСУ;

– 2 млрд грн – на боротьбу з COVID-19;

– 4 млрд грн – на субвенції місцевим бюджетам на будівництво об'єктів соціально-культурної сфери і транспортної інфраструктури;

– 1 млрд грн – на погашення заборгованості та виплату зарплат шахтарям;

– 556 млн грн – на поповнення статутних капіталів ДП "Міжнародний аеропорт" Бориспіль ", ДАП "Україна" і Укрсервіс Мінтрансу;

– 282 млн грн – на надання житла 215 внутрішньо переміщеним особам;

– 280,5 мл грн – для розрахунків зі звільненими військовослужбовцями;

– 176,8 млн грн – на забезпечення в'язниць продуктами харчування і розрахунків за комунальні послуги;

– 86,9 млн грн – на розвиток системи екстреної медичної допомоги;

– 10 млн грн – на додаткові тиражі газети "Урядовий кур'єр".

10 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до Верховної Ради подадуть законопроєкт про внесення змін до держбюджету. 23 вересня ВР прийняла закон в першому читанні, 8 жовтня - у другому. За матеріалами LIGA.Бізнес