Зеленський схвалив зниження ПДВ на імпорт аграрної продукції

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження ставки ПДВ для деяких видів аграрної продукції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Документ передбачає зниження ставки ПДВ з 20% до 14% для операцій з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції, зокрема: великої рогатої худоби, свиней, молока цільного, пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.

"Закон спрямований на забезпечення підтримки сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій у галузь та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства", - підкреслили в офісі президента.

Також реалізація норм закону знизить мотивацію платників податків до оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ для операцій з відповідною продукцією, зменшить втрати бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва. За матеріалами УНІАН.