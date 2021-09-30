Зеленський: Тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону не зростатимуть

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатимуть.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не зростатимуть. Я вважаю, що це велика перемога... Люди цього чекали. Незважаючи ні на що, на будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, попри ту страшну на сьогодні ціну - більше тисячі доларів за тисячу кубометрів, як кажуть, європейську ціну ... Тому я вважаю, що це важливо, правильно", - заявив Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад у четвер.

Він сказав, що це результат роботи за участю "Нафтогазу України", уряду та місцевої влади.

"Але це поки що латання дірок. Тому я чекаю на появу аналогічного меморандуму (щодо тарифів - ІФ). Ми вже почали працювати з місцевою владою. Я хотів би, щоб ми мали меморандум не на один, а на три наступні роки. І щоб не було сюрпризів для громадян України", - сказав президент.