Зеленський узаконив електронні трудові книжки

Президент Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений на початку лютого Верховною Радою, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі" No1217-IX.

Як повідомляється на сайті глави держави, документ вводить облік трудової діяльності працівників в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо

Також законодавчо врегульовується питання автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Законом передбачено п'ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру повинні бути внесені відомості з паперових трудових книжок. Протягом цього часу буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із зазначеного реєстру.

Також документом вводиться можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи зі збереженням права відстрочки виходу на пенсію.

У червні минулого року Кабінет міністрів вирішив запропонувати парламенту законопроєкт, який замінить паперові трудові книжки на електронні. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, це дозволить нараховувати пенсії автоматично. За матеріалами ZN.ua