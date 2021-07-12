Зеленський вважає, що про Nord Stream 2 треба говорити на "Норманді"

Президент Володимир Зеленський розглядає "Нормандський формат" як один із майданчиків для порушення питання щодо загроз від проєкту "Північний потік - 2".

Про це він заявив під час спільної з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції у Берліні.

"Якщо ми говоримо про енергетичну безпеку, ми повинні мати гарантії Європейського Союзу, гарантії Німеччини, гарантії Франції, тому для мене питання "Північного потоку - 2", вважаю, що це частина питань у майбутньому в "Нормандській зустрічі", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що питання "Північного потоку - 2" потрібно розглядати з учасниками "Нормандського формату" як невід'ємне питання безпеки в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, "Північний потік - 2" - це велика загроза, що "вміло ховається під маскою економічного проєкту", й наразі "український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно вагомим стримуючим фактором".

"Я дійсно вважаю, що це може бути одним із майданчиків - "Нормандський формат", де може підійматися енергетичне питання. Я сказав пані канцлер, що не забувайте про ризики, що буде відключена Україна від газу, від транзиту газу, а також в цілому від газу, це може таке статися, ризикує вся територія України, і тимчасово окупована. Тож, газ може не отримати і тимчасово окупована частина Донбасу, а це вже питання про гарантії безпеки на тих територіях, які на себе брали всі учасники "Нормандського формату", - додав Президент.

Президент Володимир Зеленський 11-12 липня перебуває з робочим візитом у Берліні. За матеріалами Укрінформ.