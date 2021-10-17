Зеленський запевняє, що в Україні достатньо газу для споживачів

Президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні наразі достатньо газу для забезпечення потреб споживачів за нормальними цінами.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Хочу всіх заспокоїти: вважаю, багато важливих, предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що, зважаючи на нинішню ринкову вартість газу без втручання держави ціна на газ для населення могла бути 50 грн, однак як зараз вона становить близько 8 грн.

Зеленський додав, що опалювальний сезон - це відповідальність як центральної, так і місцевої влади.

"Ми підписали меморандум, у якому є дві головні речі, НАК "Нафтогаз" і центральна влада гарантує дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг. Далі є технічні питання, юридичні питання і політичні питання деяких представників місцевої влади. Усе це, упевнений, буде врегульовано. У будь-якому випадку, це буде нормальна ціна", - наголосив Президент.

Як повідомлялося, раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що запасів газу в українських ПСГ достатньо для нормального проходження опалювального сезону.

30 вересня Кабінет Міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціація міст України та Конгрес місцевих і регіональних влад підписали меморандум, який дасть змогу не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону. За матеріалами Укрінформ.