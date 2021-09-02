Зеленський запропонував Світовому банку долучитися до трансформації України

Під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський і Президент Групи Світового банку Девід Малпасс провели зустріч, під час якої обговорили земельну реформу в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що під час зустрічі значну увагу було приділено прогресу, якого вдалося досягти протягом останніх років в Україні.

"Глава держави ознайомив делегацію Світового банку з реформами, які впроваджують в Україні. Зокрема, було відзначено земельну реформу та розвиток аграрного сектору, який банк готовий максимально підтримувати. Володимир Зеленський запропонував Світовому банку долучитися до реалізації плану трансформації України", - йдеться у повідомленні.

Також Президент презентував план "зеленої" трансформації України та висловив сподівання на його підтримку з боку Світового банку.

"Хочемо діяти спільно з ЄС щодо Зеленого курсу, декарбонізації економіки, енергоефективності, адаптації до змін клімату", - зазначив Зеленський.

Крім того, Президент відзначив готовність України брати активну участь у підготовці нової Стратегії партнерства з установами Світового банку на 2022 - 2026 роки.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом. За результатами переговорів з Президентом США Джозефом Байденом 1 вересня у Білому домі Офіс Президента опублікував спільну заяву щодо стратегічного партнерства двох країн.