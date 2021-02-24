Зеленський заявив Дуді, що "Північний потік-2" - пастка для всієї Європи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою і заявив, що "Північний потік - 2" - пастка для всієї Європи, передає Офіс Президента.

Окрему увагу було приділено проблематиці забезпечення енергетичної безпеки у Європі. Лідери скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту "Північний потік - 2" та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту. Анджей Дуда погодився з Володимиром Зеленським у тому, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

"Цей проєкт, по суті, - пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту - це гарантія енергетичної безпеки Європи", - сказав Президент України.

Глава Української держави запросив Президента Польщі відвідати Україну та особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в Саміті "Кримської платформи". Анджей Дуда подякував за запрошення долучитися до проєкту "Кримська платформа" й запевнив, що зробить усе можливе, щоб відвідати святкування річниці української незалежності.

Роботи з прокладання труб "Північного потоку-2" після річної перерви поновилися в грудні 2020 року. У січні федеральне відомство Німеччини з морського судноплавства і гідрографії дозволило подальше будівництво газопроводу у водах ФРН, але німецькі екологи опротестували видачу документа. Дію дозволу тимчасово призупинено. У водах Данії будівництво відновилося тільки у лютому і, як очікується, завершиться до травня.

Будівництво "Північного потоку-2" викликало бурхливі дискусії у низці країн. Так, у Вашингтоні вважають, що він зробить Європу залежною від російського газу. А після резонансного отруєння російського опозиціонера Олексія Навального у Німеччині і Європі почалися дискусії про можливе введення санкцій, які зачіпають газопровід.

Міністерство фінансів США у січні застосувало санкції щодо судна- трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-Рус". Це судно залучено до будівництва газопроводу. А у лютому група конгресменів закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена перевірити можливість введення подібних заходів стосовно 11 кораблів під російським прапором і ще чотирьох іноземних, які, як вважають американські законодавці, пов'язані з будівництвом газопроводу.

Додамо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну. За матеріалами УНН