Зеленський заявив про виконання умов для отримання другого траншу МВФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала умови для отримання другого траншу в рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

Про це він сказав журналістам в рамках форуму "Україна 30. Децентралізація".

"У мене сьогодні розмова з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду пані Крісталіною Георгієвою. Дзвінок щодо нашої ситуації. Я вважаю, що в нас у принципі багато речей готово. Може, дещо ще узгоджується між міністром фінансів Марченком і менеджментом МВФ. Сьогодні ми поговоримо, що вже готово, а що - ще ні. Мені здається, ми перебуваємо на вирішальній стадії", - цитує Зеленського його пресслужба.

Президент підкреслив, що залишилось виконати певні специфічні речі, пов'язані з державним бюджетом, але всі основні закони уже ухвалено.

"Я вважаю, що ми все зробили. Все, що я обіцяв пані Георгієвій, і все, що нам потрібно для України, - всі головні реформи ми розпочали. Вони проголосовані. Земельна реформа, банківська реформа, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів. Лише перше голосування, але ми почали й реформу Служби безпеки України. Я вважаю, що це серйозний комплект, який до мого президентства не був проголосований, хоча був обіцяний. Обіцялося це не мною, але ці законопроекти прописані в тих чи інших документах, і ми все це зробили. Вважаю, що ми готові до отримання траншу", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що важливим структурним "маяком" МВФ є реформа судової системи, і запевнив: "Буде очищення судів у будь-якому разі".

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, після чого грошей держава не отримувала. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Попри на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року. Крім того, в найближчі тижні Україна має отримати від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення.

За матеріалами LB.ua