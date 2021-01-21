Зеленський зажадав від Разумкова і Шмигаля не допустити корупції під час змін у сфері публічних закупівель

Президент України Володимир Зеленський закликав голову Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не допустити, щоб зміни в законодавстві про публічні закупівлі призвели до корупції.

Про це йдеться в його листах, які глава держави надіслав головам парламенту й уряду, повідомляють на сайті Офісу президента. У них Зеленський звернув увагу, що зараз є безліч небезпечних законодавчих ініціатив.

Зокрема, йдеться про проєкти, які передбачають виведення з-під дії закону "Про публічні закупівлі" або його окремих положень придбання товарів і послуг у різних сферах.

На думку президента, це суперечить основній меті закону і може створити підґрунтя для прояву корупції, що позначиться на відносинах України з міжнародними партнерами, зокрема з фінансовими організаціями.

"Наразі основні положення закону відповідають правилам здійснення державних закупівель, встановлених директивами ЄС. Усі зміни, які будуть вносити, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що підходити до нових законодавчих ініціатив у цій сфері варто зважено і з урахуванням міжнародних зобов'язань України.

Раніше голова редакційної ради OBOZREVATEL і президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський нагадав, що в березні в розпал пандемії коронавірусу всі закупівлі для лікарень дозволили проводити без системи ProZorro. Однак зараз, зазначає він, коли закупівлі можна планувати заздалегідь, про закон чомусь "забули". За матеріалами Obozrevatel