Зупинка сертифікації "Північного потоку - 2": Вітренко розкритикував трюки "Газпрому"

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прокоментував інформацію про зупинення сертифікації газопроводу "Північний потік - 2" у Німеччині. За його словами, все не так однозначно - "Газпром" вдається до юридичних трюків".

"Газпром заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію в Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопроводу "Північний потік - 2", причому тільки тієї його частини, яка розташована на території Німеччини. Це глузування з європейських правил. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства із сертифікації газопроводів", - написав Вітренко у Facebook.

Він закликав "не залишити поза увагою ці трюки "Газпрому".

"Зокрема, ми закликаємо уряд США накласти передбачені законодавством США санкції на оператора "Північного потоку - 2", про створення якого заявляє "Газпром". Ці нові санкції мають діяти принаймні, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю і почне діяти відповідно до європейських правил", - звернувся до США Вітренко.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу "Північний потік - 2". Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Напередодні стало відомо, що Німецький регулятор допустив Україну до сертифікації "Північного потоку - 2". За матеріалами Главком.