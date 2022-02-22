Ахметов каже, що СКМ сплатить наперед податків на 1 мільярд

Олігарх Рінат Ахметов оголосив про сплату його компанією СКМ податків наперед на суму 1 млрд грн та закликав до єдності влади, бізнесу, громадян України.

Про це йдеться у його коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я неодноразово говорив і повторюю знову, що наша спільна мета - сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни.

"Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу та всіх без винятку громадян України. Єдність зараз - питання виживання країни", - заявив Ахметов.

Він каже, що "зараз Україні як ніколи необхідна стабільність державних фінансів".

"Бізнес має допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед - на суму 1 млрд грн", - додав олігарх.

"Хочу наголосити - якими б страшними сценаріями нас не лякали, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. У тому числі, у Маріуполі", - йдеться в його коментарі.

Ахметов також каже, що "допомогу людям бізнес повинен розділити з державою".

Він додав, що дав доручення своєму благодійному фонду допомагати "з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно".

"Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи", - резюмував Ахметов.

13 лютого "Українська правда" повідомляла, що деякі олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами.

Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.

Віктор Пінчук теж був за межами України, але повернувся в Україну 16 лютого: у Дніпрі мала зібратися рада директорів YES.

Бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук знову вилетіли з України 18 лютого, пробувши в країні два дні.

Літак Ахметова, згідно з даними сервісу FlightRadar, вдень вилетів до Женеви (Швейцарія).

Речниця Ахметова заявила, що "за перших ознак реальної загрози він одразу ж повернеться до України". За матеріалами Економічна правда.