Ахметов за рік піднявся на 130 місць у рейтингу мільярдерів Bloomberg

Український мільярдер Рінат Ахметов за 2021 рік подолав 131 сходинку рейтингу найзаможніших людей світу та подвоїв статки вдвічі - до 11,7 млрд доларів.

Про це йдеться у даних Bloomberg Billionaires Index на 3 січня, а також в архівах сторінки на аналогічну дату 2021, 2020 та 2019 років, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

Так, на 3 січня 2022 року статки Ахметова оцінюються у 11,7 млрд доларів. Це на 4,14 млрд доларів перевищує результат 2021 року, коли статки мільярдера оцінювалися у 7,53 млрд доларів.

Таким чином він посів 190 місце серед найзаможніших людей світу за версією Bloomberg на початок 2022 року. Ахметов вперше увійшов у цей рейтинг у 2017 році, одразу - на 439 місце. Він є єдиним українцем у рейтингу.

Для порівняння, на 3 січня 2021 року Ахметов займав 322 місце зі статками у 7,53 млрд доларів, а на початку 2020 року - 321 місце зі статками 6,1 млрд доларів. У 2019 році в рейтингу він був 283-м зі статками у 5,26 млрд доларів.

Рінат Ахметов (71,25%) разом із Вадимом Новинським (23,75%) володіє холдингом СКМ, System Capital Management. Основними активами є гірничо- металургійна група "Метінвест Холдинг", а також енергетична компанія ДТЕК.

Загалом він є кінцевим бенефіціарним власником близько 500 компаній, серед яких є фінансові (банк "ПУМБ") та медійні (медіагрупа "Україна").