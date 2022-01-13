ДБР повідомило про арешт 100% акцій заводу "Більшовик"

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження щодо можливого зловживання посадовців Фонду держмайна України під час приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (колишній "Більшовик").

Про це 13 січня інформують на сайті ДБР.

У повідомленні зазначено, що слідчі ДБР установлюють "обставини незаконного відчуження" заводу з держвласності "за заниженою вартістю", що "завдало економічних збитків державним інтересам".

"Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки", - ідеться в повідомленні.

У ДБР наголосили, що 11 січня слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення наклав арешт на 100% статутного капіталу АТ "Перший київський машинобудівний завод" із метою "збереження зазначеного речового доказу".

Завод "Більшовик" заснували наприкінці XIX століття, спочатку він виготовляв обладнання для цукрової промисловості. У 2018 році він змінив назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод". 2021 року єдиним джерелом доходу заводу стало здавання приміщень в оренду, у липні цього року територію підприємства почали готувати до приватизації та продажу. Головний актив підприємства - 36 га землі в Києві неподалік від станції метро "Шулявська".

Завод виставили на приватизацію у липні, стартова ціна становила 1,38 млрд грн. ФДМ України 27 жовтня продав АТ "Перший київський машинобудівний завод" (раніше - завод "Більшовик") за 1,429 млрд грн.

Про бажання брати участь у конкурсі спочатку заявляло 15 компаній. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, подальша процедура передбачає 10 днів на підписання договору, ще 30 днів на сплату вказаної суми, а також погодження Антимонопольного комітету України (АМКУ). Також він заявив, що інвестор придбав "чудовий актив".

Сенниченко зазначив у коментарі українському Forbes, що приватизацію було проведено "на високому рівні".

Бізнесмен Василь Хмельницький підтвердив, що є співінвестором придбання Першого київського машинобудівного заводу.

До держбюджету 7 грудня надійшло понад 1,4 млрд грн від продажу Першого київського машинобудівного заводу.

Наприкінці грудня, розглянувши повторну заяву про концентрацію переможця аукціону, АМКУ дозволив ТОВ "Дженерал Коммерс" придбати пакет акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Водночас в АМКУ нагадали, що продовжують "дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу "Більшовика". Зокрема, комітет перевіряє факти можливих неконкурентних дій учасників аукціону".

АМКУ з власної ініціативи розпочав дослідження щодо наявності або відсутності ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції у діях учасників аукціону з продажу пакету акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" 2 листопада.

За даними YouControl, ТОВ "Дженерал Коммерс" зареєстровано в Києві 2018 року, його статутний капітал - 4,1 тис. грн, керівник - Ігор Хижняк. За матеріалами "Гордон".