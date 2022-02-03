Денис Шмигаль: Щонайменше 10 млрд грн щорічно виграє український бізнес від зони вільної торгівлі з Туреччиною

95% українських товарів будуть ввозитися на територію Туреччини без сплати мита - це понад 10 тисяч товарних позицій.

Про це зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Турецькою Республікою.

"Відбулася подія, до якої наші країни рухалися майже 20 років. Угода відкриває значні переваги для українського бізнесу: він виграє від цього щонайменше 10 млрд грн щорічно", - відзначив Прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що зона вільної торгівлі з Туреччиною нарешті відкриє турецький ринок для українського металу, що позитивно позначиться на розвитку української промисловості.

Водночас Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту.

"Угода водночас відкриває можливості та захищає інтереси обох країн", - підкреслив очільник Уряду України.

За словами Прем'єр-міністра, укладені домовленості з Туреччиною також сприятимуть розвитку машинобудування й оборонної промисловості в Україні. Угода про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що також була укладена 3 лютого, передбачає будівництво в Україні заводу для виробництва військових безпілотних дронів "Байрактар".

Як зауважив Денис Шмигаль, насамперед це буде станція для обслуговування вже наявних на озброєнні в Україні дронів із подальшим розвитком їх виготовлення.

Висока локалізація виробництва, за його словами, дозволить збирати в Україні високотехнологічну продукцію зі значним залученням робочих місць. За матеріалами Fin.org.ua