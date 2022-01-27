Держпідприємство "Електронмаш" приватизоване за 430 мільйонів гривень

27 січня відбувся онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства "Електронмаш" у Києві. У прозорих торгах конкурували 5 учасників, які в ході аукціону збільшили ціну від стартової 65 625 065 грн до 430 млн грн.

Переможець торгів тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації "Електронмашу" вважатиметься завершеним.

Після приватизації новий власник зобов'язаний виконати приватизаційні умови: погасити всі заборгованості підприємства, які становлять близько 34 млн грн та протягом 6 місяців не звільняти працівників.

"Успішний аукціон по "Електронмашу" свідчить, що Фонд державного майна працює, як добре налагоджений механізм. По об'єктам, які нам передають на приватизацію, ми робимо відкритий доступ для усіх потенційних інвесторів, формуємо віртуальні кімнати даних і даємо можливість ознайомитися з усім масивом інформації, що стосується лоту. В результаті кількість учасників приватизаційних аукціонів зросла в середньому з двох до п'яти. У випадках, якщо переможець не сплачує за придбаний лот, він втрачає гарантійний внесок у розмірі 6,5 млн грн, а об'єкт виставляється на повторний аукціон. Таким чином, до бюджету вже надійшло 40 млрд грн. А кожен об'єкт в будь-якому випадку знайде свого відповідального приватного інвестора", - повідомив голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

До складу держпідприємства "Електронмаш" входять 32 транспортних засоби та 37 об'єктів нерухомості площею 110668,29 м². Підприємство розташоване на трьох земельних ділянках, дві з яких знаходяться у Києві.

Нагадаємо, що завод "Електронмаш" в 60-80-ті роки минулого століття був одним з лідерів виробництва електроніки. Проте, в останні десятиліття він занепадав і руйнувався. Завдяки приватизації завод отримає нового власника, а з ним і нові інвестиції, відродження території та створення робочих місць. За матеріалами Фонд державного майна України.