Для створення безбар'єрного простору у бюджеті передбачили 6,8 мільярда - Мінфін

У держбюджеті на 2022 рік передбачено 6,8 млрд грн для створення безбар'єрного простору в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Для створення комфортного безбар'єрного середовища та соціальної підтримки осіб із інвалідністю у державному бюджеті на 2022 рік передбачено 6,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, із передбачених коштів на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) та модернізацію залізничної інфраструктури має бути спрямовано 3,6 млрд грн, місцевим бюджетам на реформу шкільного харчування для забезпечення харчової безбар'єрності в закладах освіти - 1,5 млрд грн, на реалізацію заходів місцевим бюджетам, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості - 500 млн грн.

У квітні 2021 року уряд ухвалив Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору на період до 2030 року та згодом затвердив план заходів з її реалізації.