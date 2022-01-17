Хакери атакували форум Prozorro, але це не вплинуло на роботу системи закупівель - Держспецзв'язок

Хакери зранку 17 січня атакували форум Prozorro Infobox, проте це не вплинуло на роботу системи закупівель Prozorro.

Про це повідомляє Держслужба спецзв'язку.

Так, о 8:00 на сторінці Prozorro Infobox з'явилось повідомлення, аналогічне тому, яке використовували під час кібератаки 14 січня. Тоді хакери розміщали на головній сторінці вебресурсів повідомлення російською, українською та польською мовами про нібито витік приватних даних українців.

За даними служби, наразі сторінка з хакерським повідомленням вимкнена, а фахівці проводять розслідування. Наразі форум відновив роботу.

Крім того, Prozorro Infobox - є окремою системою, яка не пов'язана із системою закупівель Prozorro. За інформацією служби, ані інформаційний ресурс Prozorro Infobox, ані сам портал Prozorro не постраждали. Система публічних закупівель працює у штатному режимі.

Також у Держслужбі спецзв'язку повідомили, що станом на 14:00 17 січня майже всі сайти, які постраждали 14 січня, відновили роботу. Експерти перевіряють інформацію щодо використання програми-вайпера, що знищує дані. Для цього українські фахівці взаємодіють із Microsoft.

Уже зараз у службі заявляють про "значно вищу складність атаки, ніж модифікація стартової сторінки вебсайтів".

"Низка зовнішніх інформаційних ресурсів було знищено зловмисниками в ручному режимі. Стислі терміни реалізації атаки свідчать про координацію дій хакерів та їхню чисельність", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Шевченківський райсуд Києва повідомив, що 17 січня призупинили доступ до електронної пошти суду, вебсайту на порталі "Судова влада", підсистеми "Електронний суд", функціоналу автоматизованої системи документообігу суду (в частині направлення рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, обміну вхідної та вихідної кореспонденцією).

Наразі тривають відновлювальні роботи. Фахівці суду співпрацюють з органами з протидії кіберзлочинності.

Що за кібератака?

Вона сталася вночі 14 січня. Постраждали зокрема вебресурси Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства у справах ветеранів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства енергетики тощо.

На частині ресурсів на головній сторінці розмістили повідомлення російською, українською та польською мовами про нібито витік приватних даних українців.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Служба безпеки України одразу запевнили, що витоку персональних даних не сталося.

У СБУ згодом заявили, що виявили окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ. Про таке говорять і в Мінцифри.

У Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури припускають, що масова кібератака може бути пов'язана з нещодавніми переговорами між Заходом та Росією, оскільки вони не принесли РФ бажаного результату. За матеріалами hromadske.ua