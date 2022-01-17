ЄС зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України

Європейський Союз із 17 січня зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, які діяли з грудня 2020 року у зв’язку із пташиним грипом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що раніше ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС. Обмеження зняті у повному обсязі, завдяки проведеній роботі з ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та запобігання поширенню хвороби.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що впродовж останніх років система державного контролю за грипом птиці в Україні неодноразово оцінювалась інспекторами компетентних органів країн – торгових партнерів, зокрема ЄС, США, Японії, Канади, Китаю. За результатами оцінювань запроваджена в Україні система державного контролю за грипом птиці визнавалась ефективною.